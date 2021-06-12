В Кирове может появиться Артековский сквер

Кировчан просят проголосовать за присвоение имени скверу в районе домов №№ 164/4, 164/5, 164/6, 168 на улице Ленина. В честь 100-летнего юбилея Международного детского центра «Артек» сквер может получить имя Артековского.

Проголосовать можно в группе Центра местной активности. 17 июня вопрос будет рассмотрен на заседании совета по топонимии.

Горожане без восторга восприняли предложенное название. Пока что большинство голосуют против нового названия.

— Не звучит как то …лучше название придумать какое-нибудь наше, вятское, более родное и современное. Тем более что Артек и данный сквер никак абсолютно не связаны. С таким же успехом его можно назвать Чеховским или Пушкинским, ну или наконец Хлыновским, что гораздо ближе к правде, — написал житель Кирова в группе ЦМА.

Негативно оценило идею и сообщество «Архитектура и урбанистика в Кирове».