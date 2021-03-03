В Кирове мужчина случайно ограбил магазин, пока продавец спал

Видео происшествия опубликовал телеграмм-канал Baza. Случившееся назвали «кинематографичной историей Морфея».

Как следует из сводки, около 4 часов утра молодой человек проходил мимо магазина. И ничего бы не произошло, если бы он не заметил спящего продавца. Мужчина зашел, аккуратно вытащил ключи, открыл двери и забрал из кассы всю наличность. Вышло около 12 тысяч рублей.

В настоящее время похититель задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в одном из кировских баров посетителя напоили до отключки и обокрали.