8 сентября — скорбная дата. В этот день в 1941 году началась 872-дневная блокада Ленинграда.

В Кирове проходят памятные мероприятия, посвящённые этой дате. Вчера состоялось открытие закладного камня на месте будущего памятника эвакуированным детям блокадного Ленинграда. Памятник появится на стрелке улиц Ленинградской и Дзержинского. И будет напоминать о том, как вятская земля стала вторым домом для маленьких ленинградцев. Ведь только в первый год войны в Кировскую область прибыло почти 23 тысячи эвакуированных детей. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Игорь Васильев.

Сегодня, 8 сентября, в Кирове на Лобановском кладбище почтили память блокадников. В боях за Ленинград сражались более сотни тысяч жителей Кировской области. Именно на Лобановском кладбище состоялось первое воинское захоронение. На гранитных плитах мемориала высечены имена более 2 тысяч бойцов Лениградского и Волховского фронтов.

Имена блокадников, похороненных на Лобановском кладбище, вслух зачитали кировские студенты. Затем участники акции возложили цветы к памятным стелам. Завершилась акция минутой молчания.