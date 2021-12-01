В Кирове на пешеходном переходе сбили 15-летнюю школьницу

30 ноября в Кировской области сбили трёх пешеходов. ДТП произошли в Кирове на улице Свободы, в Котельниче на улице Советской, а также в Кирово-Чепецке на проспекте России.

Во вторник, 30 ноября, в 7:25 «Шевроле Трекер» сбил на пешеходном переходе 62-летнюю пенсионерку. Происшествие случилось в Кирово-Чепецке на проспекте России у дома №16. Женщина была травмирована.

В этот же день в Котельниче около 17 часов также на пешеходнике была сбита 59-летняя женщина. ДТП произошло на ул. Советской у дома №82. 47-летняя женщина за рулём «Лады Икс Рей» не заметила пешехода.

И в Кирове 30 ноября в 19 часов 30 минут на пешеходном переходе сбили 15-летнюю школьницу. Происшествие случилось на улице Свободы у дома «139 а. Виновник ДТП — 31-летний водитель «Лады Ларгус» . Об этом сообщили в ГИБДД Кировской области.

Ранее мы сообщали, что в Кирове на дороге мужчина вытащил и избил водителя автомобиля.