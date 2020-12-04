В Кирове на Театральной площади начали устанавливать главный символ праздника

На некоторых других площадках праздничные деревья уже поставили и украсили.

В Кирове всё больше ощущается новогодний дух. На магазинах, торговых центрах, разных организациях появляется праздничное убранство.

Накануне рабочие приступили к монтажу искусственной ёлки на Театральной площади. По опыту прошлых лет известно, что собирать конструкцию будут несколько дней. В 2019 году для главного новогоднего дерева Кирова закупили новые гирлянды, шары, звезду.

Напомним, традиционно одной из первых ёлку поставили у филармонии. Как рассказали в городской администрации, также главные символы года уже появились в микрорайоне Лянгасово и Коминтерне. Скоро в Коминтерне на местном стадионе начнут заливать лёд.

Специалисты администрации обратились к горожанам с просьбой не портить новогоднее убранство. В красивой праздничной обстановке мы сможем ещё больше ощутить приближение главного торжества года. Кроме того, бережное отношение позволит использовать декоративные фигуры, игрушки, арт-объекты и в дальнейшем.

Фото: local.yandex.uz, admkirov.ru