В Кирове на улице Ердякова установят 3 новых светофора

На перекрестке улиц Романа Ердякова и Сельскохозяйственного проезда появятся 3 новых светофора. Об этом сообщили в отделе транспорта горадминистрации.

На днях из-за сильного ветра на перекрестке рухнула опора, на которой держался светофор. Повреждения оказались не подлежащими восстановлению: были сломаны контроллер и кабельная линия. Поэтому было решено заменить все светофоры на указанном перекрестке.

Замена 3 объектов будет проведена до 1 сентября. Работы выполнит ООО «Горизонт». До появления светофоров водителей просят быть особенно внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

Ранее мы писали, что в Кирове заменят устаревшие светофоры.