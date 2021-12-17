В Кирове начала работать сеть экспресс-доставки «Самокат»

17 декабря в Кирове начала работать сеть быстрой доставки продуктов «Самокат».

С 10 часов утра жители Кирова могут заказать продукты на дом и получить заказ в течение 30 минут. Доставку осуществляют 400 курьеров на велосипедах и пешком. Узнать их в городе можно по розовым сумкам и фирменным курткам.

Заказ доставляется из 10 складов-«дарксторов». На сборку уходит 5 минут, еще от 5 до 20 занимает доставка до нужного адреса. В перспективе складов будет увеличено.

«Самокат» сотрудничает с несколькими кировскими производителями. Так, к заказу через данную сеть доступна продукция «Русской тройки» и местная молочная продукция. Есть у компании и продукты собственной марки. Всего в ассортименте – более 2 тысяч товаров.

Сделать заказ можно через приложение с 8 до 23 часов. Доставка бесплатная, а минимальная сумму заказа составляет 100 рублей.

Отметим, что «Самокат» уже несколько лет успешно работает в ряде крупных городов России.