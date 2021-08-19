В Кирове неадекватный мужчина кидался на автомобили и автобусы

Человек сильно напугал детей, которые проходили мимо.

На перекрёстке улиц Чапаева и Красина неизвестный житель устроил настоящее шоу.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он громко ругался нецензурной бранью на всех, кто шёл по тротуарам. Накинулся на мальчиков, которые испугались и убежали.

Человек вёл себя неадекватно. Он вышел на середину дороги и начал кидаться на проезжающие автомобили и даже автобусы. В этом месте проходит пешеходный переход, поэтому мужчина ругался и на проходящих пешеходов.

Машины притормаживали, сигналили. Пост о случившемся появился в паблике «Злой кировчанин». Автор негодует тому, что человек провёл на перекрёстке много времени, но никто его не одёрнул и не вызвал полицию.

Ранее мы писали, что в электричке Шабалино – Киров неизвестный напал на пассажира.

Фото: vk.com/zlo43