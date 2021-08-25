В Кирове обновят терминалы для оплаты проезда на маршрутах АТП

На автобусных и троллейбусных маршрутах кировского автотранспортного предприятия обновят терминалы для оплаты проезда. Об этом сообщил гендиректор АТП Денис Пырлог.

Действующие терминалы используются уже более 8 лет. Они технически не могут поддерживать новое программное обеспечение. Из-за этого периодически возникают сбои с оплатой проезда по безналичному расчету.

Заменить предстоит более 200 терминалов. Обновление будет постепенным. В настоящее время закуплено 20 новых устройств. Они уже переданы на маршруты с высоким пассажиропотоком: №№ 1, 23, 53 и 54.

До конца года будет приобретено еще 60 терминалов.

— Новые терминалы поддерживают формат связи 3G, это позволяет оперативно проводить обновление и выполнять необходимые операции. Это положительно скажется на качестве обслуживания, — рассказал Денис Пырлог.

Полностью завершить обновление терминалов планируется к середине 2022 года. Напомним, что вопрос закупки новых устройств обсуждался еще в мае.