В Кирове ограничили число гостей на свадьбах

Кировский Дворец бракосочетания огранил количество гостей, присутствующих на регистрации брака. Об этом сообщается в группе учреждения.

Ограничения вводятся из-за напряженной эпидемиологической обстановки. В самый маленький зал – Изумрудный – могут войти 11 человек, включая молодых и работников загса. В среднем зале – Голубом – разрешено присутствие 21 гостя. В самом большом – Розовом зале – смогут находиться 28 человека.

Все ограничения вводятся в соответствии с постановлением Правительства Кировской области №541-П. Согласно документу, на каждого посетителя должно приходиться не менее 4 квадратных метров площади.

Кировчан просят с пониманием отнестись к принятым мерам и приходить в загс только в масках.