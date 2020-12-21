В Кирове определили лучших юных пловцов региона

На первенстве Кировской области по плаванию соревновались более 500 спортсменов из Кирово-Чепецка и Кирова.

Состязания прошли в водном дворце «Быстрица». Соревновались пловцы в шести возрастных группах, от 10 лет и старше. В первенство вошли вольный стиль, баттерфляй, на спине, брасс и комплексное плавание.

По словам президента федерации плавания Кировской области Романа Балясникова, несмотря на вынужденный перерыв, результаты спортсменов соответствовали уровню соревнований. И показали то, что юные пловцы качественно готовились к стартам.

Ранее мы сообщали, что кировский борец взял «серебро» всероссийского турнира.