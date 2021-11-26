В Кирове оштрафовали зоопарк в ТРЦ «Макси»

Зоопарк в кировском ТРЦ «Макси» на улице Луганской оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

15 ноября в зоопарке была проведена проверка, в ходе которой специалисты ведомства выявили ряд грубых нарушений. В частности, выставка работала без выходных, хотя по закону должна идти не более 4 дней безе перерыва. На корма для животных отсутствовали сопроводительные документы, не было утвержденного рациона кормления и ветеринарной помощи.

У ежа в клетке отсутствовала вода. У енотов, кроликов и других обитателей зоопарка не было мест для укрытия. Попугаям не предоставлялся отдых между демонстрациями, а вольеры для мартышек были значительно меньше установленных норм. К тому же владелец зоопарка держал только одного дикобраза, хотя эти животные должны содержаться парами.

По данному факту было возбуждено административное производство. По результатам его рассмотрения юрлицо было оштрафовано на 10 тысяч рублей. Напомним, что с 1 января 2022 года зоопарки, не получившие лицензию, будут считаться вне закона.

Ранее за аналогичные нарушения штраф получил передвижной цирк «Виват», работавший на площадке у «Макси».