В Кирове откроются фудкорты в торговых центрах

После нескольких месяцев строгих коронавирусных ограничений в Кирове снова откроются фудкорты в торговых центрах. Соответствующее постановление было подписано на встрече губернатора Игоря Васильева с кировскими предпринимателями. В мероприятии приняли участие председатель областного правительства Александр Чурин и первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

Предварительно глава региона поинтересовался, готовы ли городские ТЦ к снятию ограничений, хотя бы и частичному? Пора возвращаться к жизни, ответил на это гендиректор ЦУМа Вадим Тимин. По словам Вадима Викторовича, работа общепита на вынос – это «ни о чем», и, безусловно, руководителям хотелось бы полного открытия торговых центров.

— Все магазины соблюдают требования Роспотребнадзора, проводят обработку, ведется регулярный замер температуры у сотрудников, — сказал Вадим Тимин.

Долгое время предприниматели находились, что называется, «на низком старте». Давно подготовлены и схемы размещения столов, и варианты рассадки посетителей.

Как подчеркнул Вадим Тимин, что при начале массовой вакцинации ЦУМ готов предоставить свои площади для организации прививочных пунктов.

Как отметил представитель сети «Перекресток», в их магазинах также соблюдаются все противоэпидемиологические правила.

— Мы выполняем все нормы безопасности и готовы ко всем штатным и нештатным условиям. Когда началась пандемия, мы первые стали раздавать средства защиты, несмотря на убытки. Это было сделано, чтобы покупатели доверяли нам.

О выполнении мер профилактики COVID-19 также отчитались представители сети магазинов «Глобус», добавив, что готовы принять активное участие в начинающейся массовой вакцинации.

Об открытии развлекательных центров, которого ждут многие предприниматели, говорить пока рано. Для снятия ограничительных мер переболеть коронавирусом либо получить прививку от него должно более 60 процентов населения.

— Мы должны сформировать популяционный иммунитет, что позволит ослабить ограничения. Осенью мы привили почти 600 тысяч человек от сезонного гриппа. Его практически не было, — подчеркнул первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов. — Вакцинация от коронавируса проходит в 2 этапа, на формирование иммунитета нужно около 40 дней. На сегодня по официальной статистике переболели 130 тысяч человек. Количество поступивших доз вакцины – 4400. Несложно посчитать, в какие сроки можно будет говорить о снятии ограничений.

Как добавил Игорь Васильев, крайне важно, чтобы сотрудники вновь открывшихся заведений активно подключались к вакцинации и показывали пример правильного отношения к своему здоровью. А руководителям следует спокойнее относиться к проверкам контролирующих органов на предмет наличия средств защиты от ковида.

— Это в ваших интересах. Вы прошли проверку, значит, вы безопасны, вам доверяют.

Подписывая постановление, глава региона подчеркнул, что это не повод для бурной радости, а скорее сдержанный оптимизм. Однако пообещал вернуться к вопросу дальнейшего снятия ограничений в ближайшее время – в том случае, если предприниматели будут соблюдать все требования безопасности.