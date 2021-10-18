В Кирове открылся пункт сбора вещей для бездомных

В Кирове начал работать пункт сбора вещей для бездомных. Он действует при Спасском соборе в «Теплом доме» на Лесной, 2г (за Трифоновым монастырем).

Вещевой бокс был установлен в рамках социально-образовательного проекта «Эко-обмен». Кировчане могут принести сюда теплую одежду в хорошем состоянии и продукты. Собранные вещи волонтеры Службы милосердия передают нуждающимся.

Как рассказали в Спасском соборе, за последние несколько дней одежду для бездомных принесли больше 20 жителей Кирова. А 3 продуктовых набора, собранных благодаря неравнодушным кировчанам, передали двух многодетным семьям, а также семье с инвалидами.

Аналогичная акция проходила в Кирове в начале 2021 года.