В Кирове открылся Региональный центр компетенций

Новая структура создана в рамках нацпроекта для того, чтобы помочь кировским предприятиям повысить производительность труда.

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в июле создана автономная некоммерческая организация «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» (РЦК). Возглавил организацию Андрей Кислицын.

Теперь кировские предприятия смогут бесплатно получать консультации экспертов по внедрению передовых механизмов повышения производительности труда, устранению потерь в производственных процессах, внедрению инструментов бережливого производства.

— Рост производительности труда — это основа обеспечения опережающих темпов экономического развития территории, РЦК станет тем специализированным институтом, где будут сосредоточены высококвалифицированные кадры по реализации задач национального проекта на предприятиях региона, – отметил и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Владимир Сысолятин.

В скором времени на базе РЦК создадут «Фабрику процессов», где кировчан будут учить принципам и инструментам бережливого производства через имитацию реальных производственных и вспомогательных процессов.

В правительстве области сообщили, что экспертную помощь центр сможет оказать только тем компаниям, кто занимается обрабатывающим производством, сельским хозяйством, транспортом, строительством или торговлей, при этом выручка не менее 0,4 и не более 30 млрд рублей в год. Для консультации нужно позвонить в министерство по номеру: 27-27-23 (доб. 2342) или зарегистрироваться на сайте производительность.рф и пройти отбор Федерального центра компетенций.

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