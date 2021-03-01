В Кирове открылся ТЦ «Макси» на Луганской

Как и было обещано, 1 марта открыл свои двери для покупателей новый торгово-развлекательный центр «Макси» на Луганской.

Торговая галерея работает с 10 до 21 часа, а продуктовый гипермаркет — с 8 до 23 часов. Однако, по словам первых покупателей, работают далеко не все отделы, а в гипермаркете не срабатывают промокоды.

Торжество по случаю появления в Кирове нового магазина запланировано на 6 марта. В этот день в 19 часов кировчан ждет праздничный салют, который состоится на парковке торгового центра.

Ранее мы рассказывали, какие бренды будут представлены в «Макси». Некоторые из них впервые появятся в Кирове.