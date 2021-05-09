В Кирове отменили светомузыкальное шоу

Его планировали провести в парке Победы вместо салюта.

Сегодня, 9 мая, по соцсетям и городским порталам распространилась новость о том, что в Кирове пройдет мероприятие, которое по своей красоте должно было заменить традиционный салют.

Светомузыкальное шоу у стелы в парке Победы готовила «Волонтерская рота». Но даже организаторы не рассчитывали на такой интерес кировчан. У Вечного огня и во всём парке и прилегающей территории собрались сотни жителей города. Автомобили были припаркованы даже на остановках общественного транспорта. Шоу должно было начаться в 21 час. Но через 20 минут после назначенного срока… зазвучали громкоговорители. Стражи правопорядка требовали людей разойтись.

В группе «ВКонтакте» «Волонтёрская Рота | Кировская область» объяснили произошедшее.

Кировчане разъехались и разошлись по домам.

Ранее мы сообщали, что в Кирове провели парад Победы почти без зрителей.

Фото и видео: kirovpravda.ru