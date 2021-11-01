В Кирове отрегулируют светофор на перекрестке ул.Ленина и Тимирязева

В соцсетях появилась информация о некорректной работе нового светофора на перекрестке ул.Ленина и Тимирязева в Кирове.

Время на выезд с второстепенной дороги на главную сократилось с 2 мин. до 40 сек. В результате здесь образуются пробки.

В отделе транспорта администрации города пояснили, что в ходе монтажа таймер на светофоре был выставлен в соответствии с указаниями ГИБДД. Из-за возникших проблем устройство настроят заново с учётом трафика.

Кроме того, произведена настройка светофора на пешеходном переходе у ДК железнодорожников — запрещающий сигнал для водителей включается не сразу, а через некоторое время.

Светофор на перекрестке Октябрьского пр. и ул. Дзержинского будет восстановлен в течение суток. Ранее его повредили вандалы.