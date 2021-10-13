В Кирове отремонтировали дороги к Федяковскому кладбищу и двум деревням

В Кирове завершен ремонт дорог Федяковскому кладбищу и деревням Вахренки и Камешник. Все 3 участка были благоустроены в рамках нацпроекта БКД.

13 октября они были сданы в эксплуатацию. Комиссия, в которую вошли представители УДПИ, департамента городского хозяйства, ГДМС и общественники, осмотрела объекты и приняла их без замечаний.

Дорога до Федяковского кладбища стала одним из самых протяженных участков, отремонтированных в рамках 2-го этапа БКД. Ее длина составила 2,8 километра. Как отметил глава департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин, на данном участке практически не было асфальта, и водители постоянно жаловались на его плохое состояние.

Перед укладкой асфальта на дороге к кладбищу было положено щебеночное основание и выравнивающий слой. Сама дорога сделана из ЩМА-16 – высокопрочной смеси. Помимо ремонта проезжей части, подрядчик благоустроил съезды и обочины.

Точно такие же работы были проведены на дорогах к деревням Вахренки и Камешник. Теперь по ним стало намного комфортнее добираться до Советского тракта.

Все работы были выполнены в установленные сроки. В настоящее время ремонт продолжается еще на 18 объектах. Завершить ремонтные работы на дорогах Кирова планируется к ноябрю.

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