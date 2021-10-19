В Кирове отремонтировали еще 5 дорог

19 сентября в Кирове сдали в эксплуатацию еще 5 дорог. Это Заготзерновский проезд, улицы Макаренко, Подгорная и Береговая и внутриквартальный проезде от улицы Лепсе до Мира.

На Заготзерновский проезд кировские водители жаловались уже давно. На этой улице находится много коммерческих компаний, и транспортный поток достаточно интенсивный. Поэтому проезд был включен во 2-й этап реализации нацпроекта БКД. На проезжей части было уложено новое асфальтовое покрытие, а вдоль дороги сделан тротуар к Хлебозаводскому проезду.

По итогам визуального осмотра и инструментальных замеров были приняты еще 4 объекта. Ранее на них были взяты пробы, которые успешно прошли лабораторные испытания. На трех участках кроме дорог отремонтировали также пешеходные зоны, ведущие к садикам и школам.

Работы выполнял «Гордормостстрой». Как отметил представитель подрядчика Павел Мутных-Самарцев, на внутриквартальном проезде было много ям. Текущий ремонт ситуацию не спасал. Поэтому в этом году рабочие сняли старый асфальт на участке длиной 350 метров и уложили новый.

В настоящее время в работе остаются 4 дороги из второго списка и 6 – из третьего. Асфальт на них уже сделан. Остается выполнить благоустройство пешеходных зон.

Как уверяют в департаменте городского хозяйства, ухудшившиеся погодные условия на это не повлияют. Работы будут завершены до 24 октября.

Ранее мы писали, что в Кирове завершили ремонт улицы Менделеева и Луганского проезда.