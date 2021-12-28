В Кирове отремонтировали танцующие лазерные «зебры»

В Кирове наладили работу световых зебр, устроивших «танцы» на двух пешеходных переходах. Об этом сообщили в городском отделе транспорта.

«Зебру», поворачивающуюся вокруг своей оси на улице Ломоносова, сняли на видео жители Кирова. Через несколько дней ситуация повторилась на улице Карла Маркса.

Начальник ведомства Артем Драчков рассказал, что причиной «хороводов» стали сбои в работе проекционных светофоров, установленных в этом году.

— Возможно, причиной некорректной работы стали погодные условия, — отметил Драчков.

Проекторы находятся на гарантии. В рамках гарантийных обязательств подрядчик оперативно устранил поломки.

Как отметили в отделе транспорта, световые «зебры» значительно улучшили видимость в пределах пешеходных переходов. Это привело к снижению количества ДТП.