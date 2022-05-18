В Кирове отремонтировали улицу Правды

В Кирове подрядчик завершил ремонт на улице Правды. 18 мая проба асфальтового покрытия была отправлена на проверку в лабораторию минтранса и на независимую экспертизу.

Ремонт проходил на участке от Октябрьского проспекта до улицы Ленинградской. Работы проводил АО «Гордормостстрой» в рамках нацпроекта БКД. На улице Правды были уложены 2 слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтированы тротуары и съезды и обновлены бортовые камни.

Техзадание выполнено. После проверки образцов асфальта на водонасыщение, плотность, сцепление с нижним слоем дороги будет проведен визуальный и инструментальный осмотр объекта. При отсутствии нареканий дорога будет сдана в эксплуатацию.

На сегодняшний день к приемке готовятся 10 участков кировских улиц. Всего в рамках БКД в Кирове будет отремонтировано 42 участка.