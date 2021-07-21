В четверг ожидается всего +19 градусов Цельсия против сегодняшних +25.

Синоптики прогнозируют, что в Кирове ожидается резкое похолодание. Кроме того, по их прогнозам 22 июля в областном центре пройдет дождь с грозой. В пятницу немного потеплеет, а затем температура опять опустится до +19 градусов Цельсия. А в воскресенье, 25 июля, и того ниже. А ночная температура в выходные составит всего +9 градусов. Кировчанам пора вспоминать, куда они положили свои курточки.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор попросил кировчан не купаться в водоёмах с птицами. Хотя теперь, судя по прогнозу, в ближайшее время плавать будут только утки.

Фото: kirovpravda.ru