В Кирове пациентам с COVID-19 будут проводить КТ круглосуточно

В Кирове пациенты с коронавирусом и внебольничными пневмониями смогут пройти КТ в любое время суток. Об этом сообщили в областном минздраве.

Компьютерный томограф в круглосуточном режиме будет работать в поликлинике на улице Молодой Гвардии, 98.

По словам главы министерства здравоохранения Андрея Черняева, для обследования больных ковидом в Кировской области используются 16 томографов: 8 в областном центре и 8 – в районах. С 29 января в работу будет введен еще один аппарат на Красноармейской, 43. Он будет работать в 2 смены в помещении с отдельным входом.

КТ проводится по показаниям врача. В среднем сутки выполняется порядка 400 исследований легких. Однако в связи с резким ростом заболеваемости это количество выросло более чем в 2 раза. Так, 27 января было проведено 814 томографий.

Напомним, что за последние сутки в Кировской области был выявлен 791 случай коронавируса и обслужено 7111 вызовов на дом. Из-за увеличения количества больных ковидом часть взрослых поликлиник Кирова отменила плановые приемы.