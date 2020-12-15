В Кирове переселенцам из аварийного жилья дали новые квартиры

В Кирове переселенцы из аварийного жилья получили новые квартиры. Ключи кировчанам вручил губернатор Игорь Васильев.

— Уважаемые новоселы, сердечно поздравляю вас с радостным событием. Желаю, чтобы новые квартиры радовали вас уютом, теплом и комфортом, — сказал губернатор.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кирове были построены 2 многоквартирных панельных дома для переселенцев. Это дом на 228 квартир на улице Зеленина, 7а и дом на 101 квартиру на Садовой, 6а. В новое жилье переедут 782 человека.

Оба дома были возведены в кратчайшие сроки и с соблюдением всех строительных требований. Как рассказала и.о. министра строительства области Ирина Кислухина, здания сложены из железобетонных конструкций – трехслойных стеновых панелей с гибкими стеклопластиковыми связями однорядной разрезки.

Одной из первых, получивших новую квартиру, стала многодетная семья Грудцыных. Как рассказала хозяйка квартиры Екатерина, до переезда Грудцыны жили в аварийной квартире с очень плохими условиями для жизни.

— Мы очень рады, что теперь у нас такая просторная и теплая квартира, да еще и с ремонтом, — говорит Екатерина Грудцына.

В ближайшие пять лет с аварийными квартирами «попрощаются» более 7000 жителей Кировской области.