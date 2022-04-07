В Кирове подросток шагнул под колёса автомобиля

Благодаря реакции водителя удалось избежать трагедии.

ДТП с участием пешехода произошло сегодня, 7 апреля, в Кирове. Рядом с перекрёстком улиц Труда и Свободы около 13 часов под колёса «Лады Калина» шагнул 16-летний подросток. Как объяснил сам пострадавший — «не знаю, как получилось… Посмотрел в другую сторону и пошёл».

К счастью, благодаря реакции водителя, успевшего вывернуть руль, он не пострадал. Лишь немного испачкался.

На место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД и родители подростка.

Ранее мы сообщали, что сегодня на улице Производственной фура врезалась в столб и перекрыла проезд.

Фото: kirovpravda.ru