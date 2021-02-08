В Кирове погиб пенсионер

Пожилой мужчина стал жертвой пожара. Трагедия произошла вечером 7 февраля на территории частного домовладения в деревне Югрино.

С чего начался пожар, неизвестно. Огонь уничтожил пристрой, а также опалил крышу и стены. Также сгорел автомобиль «Ниссан Мурано».

После того, как огонь был ликвидирован, на пожарище нашли труп мужчины. Погибший оказался жителем сгоревшего дома. Ему было 65 лет.

Причины случившегося устанавливаются. Как рассказали в ГУ МЧС, всего за выходные в области произошло 10 пожаров, и большинство из них — из-за проблем с электрооборудованием.

Ранее мы писали, что в Кировской области в огне погибли мужчина и женщина.