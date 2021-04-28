В Кирове поставили спектакль по книге известного детского писателя

29 апреля в кировском театре кукол состоится премьера спектакля «Тео – Театральный капитан» по одноименной книге писателя Нины Дашевской.

Эта книга – о мышонке Тео, чей прадедушка Магеллан был морской мышью, но поселился в театре. И теперь здесь живет целое семейство

О чем спектакль? О мечте, как, наверное, и все детские спектакли. А еще и взаимовыручке и дружбе.

— Я прочитала эту книгу и увидела, как она понравилась детям. И я поняла, что есть книги, которые просятся на сцену, — говорит режиссер спектакля Наталья Красильникова.

По ее словам, постановка понравится детям от 6 лет и старше. Найдут в ней что-то интересное для себя и взрослые.

Главную роль «театрального капитана» играет актер Егор Паншин. А роль его сестры, мыши Памины, исполняет Надежда Попова.

— Она нравится мне своим характером. Он весьма неоднозначный, на эмоциях. Она боевая, увлекающаяся и очень смелая девочка, которая посвящает всю себя идее, — говорит Надежда.

Зрители увидят спектакль завтра. Вместе с ними оценит интерпретацию своей книги и Нина Дашевская. Она проведет в Кирове 2 дня, посетит городские достопримечательности, встретится с кировчанами в библиотеке имени Герцена, а также в самом театре перед премьерой.

— Как родителям сориентироваться в море детской литературы? Это и правда очень сложно. Раньше были журналы «Костер» и «Огонек», 200 тысяч тираж, читайте все. Теперь выбор лег на плечи родителей и учителей. Мне кажется, обязательно должна быть книга, которую выбирает сам ребенок, а вы киваете, даже если она вам вообще не нравится. Вход в мир книги не обязательно начинается с хорошей литературы, — говорит Нина Дашевская, автор более чем десятка детских книг. Некоторые из них отмечены всероссийскими премиями.

Подробнее о спектакле, о том, что читают подростки, и о современной детской литературе читайте на сайте и в газете «Кировская правда» в майские праздники.