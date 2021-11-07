В Кирове появился камень к памятнику морякам и речникам

Этот монумент разместят на берегу Вятки, возле бывшего речного порта. Сайт Эхо Москвы в Кирове, отмечает, что произойдет это уже в следующем году.

Сейчас, там где разместят 3-метровый памятник, заложили первый камень. В будущем же там появится якорь, обнаруженный в конце августа минувшего лета на берегу реки Вятки.

Планировалось, что это произойдет к памятной дате — 30 октября. В этот день исполнилось 325-лет со дня образования Военно-Морского флота России. Но успели лишь «забить место».

Напомним, высота якоря — 3 метра 87 сантиметров, а размах «лап» также – 3 метра. Весит гигант — 2 тонны. На него повесят 120-килограммовую цепь, которую подобрал бывший главный инженер «Вятское речное пароходство» Виктор Петров.

Фото:echokirova.ru