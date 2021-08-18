В Кирове появится единый комплекс на базе АО «ВМП «Авитек» и АО «КМП»

Слияние должно завершиться до конца 2021 года.

Сегодня, 18 августа, на предприятиях побывал глава региона Игорь Васильев. Он осмотрел промышленные площадки и познакомился с продукцией специального назначения. В частности посетил сборочный цех, где производят катапультные кресла.

По словам руководителя предприятий «ВМП «Авитек» и «Кировское машиностроительное предприятие» Александра Иванова, кресла предназначены для спасения пилотов боевой авиации. Они устанавливаются на всех современных боевых самолетах ВВС и авиации ВМФ России.

Игорь Васильев заметил, что в этом сентябре заводу «Авитек» 90 лет.

— Предприятие выпускает и продукцию специального назначения, и успешно осваивает новые виды гражданских изделий для исполнения Указа президента Владимира Путина. С каждым годом старейшее предприятие региона развивается и совершенствуется, — подчеркнул губернатор.

Действительно, на предприятии реализуется масштабная реконструкция. Ремонтируются санитарно-бытовые помещения, раздевалки, душевые. Модернизируются цеха, утепляются фасады, перекрывается кровля.

Впереди большие планы. Это и реализация экспортного контракта, и заключение других. Большое событие — слияние двух предприятий – АО «ВМП «Авитек» и АО «Кировское машиностроительное предприятие». Завершить все формальности должны до конца 2021 года.

— Таким образом, будет создан единый технологический комплекс производства продукции. То есть работа начнётся с этапа проектирования, а завершится этапом по выпуску изделий. Это позволит нарастить производство, а также расширит номенклатуру продукции, — сообщил Игорь Васильев.

Губернатор пообщался с трудовыми коллективами. Заводчане сообщили, что за последние годы Киров расцветает и развивается. Идёт строительства учебных учреждений, приводятся в порядок дороги.

Фото: Александра Папырина