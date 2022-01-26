В Кирове при обрушении перекрытий в доме на Ленина пострадали 2 человека

В Кирове частично обрушились перекрытия в подъезде дома №6 на улице Ленина.

ЧП случилось вечером 25 января. В пятиэтажном дома на углу улиц Ленина и Профсоюзной произошло обрушение перекрытий между первым этажом и подвалом. В результате происшествия легкие травмы получили 2 жильца.

На место происшествия выехали сотрудники УК, ЕДДС и коммунальщики. По информации департамента городского хозяйства, плита провалилась из-за влажности, которая возникла из-за подтопления подвала сточными водами. Последние попали в подвал при протечке коммуникаций.

По одной из версий, причиной возникновения дефекта могли стать некачественные материалы, использованные при капремонте в 2016 году. Как рассказал замглавы горадминистрации Сергей Зотин, в настоящее время УК проводит откачку воды. Все системы дома будут тщательно проверены, а помещения просушены. После этого перекрытия будут восстановлены.

— Сейчас для прохода жильцов в подъезде уложен временный деревянный настил. Угрозы нового обрушения конструкций нет, — подчеркнул Сергей Зотин.

Нужно отметить, что дом на Ленина, 6 был построен в 1961 году. Аварийным он не является.

Ранее мы писали, что в Порошино обрушились перекрытия одного из домов на улице Сосновой.