В Кирове продавали сомнительную свинину

В магазинах Кирова продавали свинину без документов. Это выяснилось при проведении проверки Россельхознадзора.

В ходе внепланового мероприятия специалисты ведомства установили, что кировская бизнес-леди привезла 16 килограммов замороженной свинины и продала ее в торговые сети. Декларация о соответствии на товар отсутствовала.

По факту нарушения был составлен административный протокол. 21 сентября предприниматель была оштрафована на 3 тысячи рублей.

Ранее в Кирове арестовали 20 килограммов говядины без документов.