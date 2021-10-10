В Кирове продают «Комсомольскую правду» за 55 тысяч рублей

В Кирове выставили на продажу номер газеты «Комсомольская правда». Объявление появилось на сайте «Авито».

Стоимость газеты продавец оценил в 55 тысяч рублей. Столь высокая цена объясняется его уникальностью.

«Комсомолка», выставленная на продажу, была выпущена в День Победы 9 мая 1945 года. На первой полосе опубликован материал о подписании акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

В тексте объявления владелец реликвии пишет, что согласен на обмен. Стоит, однако, отметить, что подобный номер наверняка имеется в архивах.

Фото: Авито.ру