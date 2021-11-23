В Кирове продают старинный псалтырь за миллион рублей

В Кирове выставили на продажу старинную религиозную книгу 1902 года выпуска. Объявление появилось на сайте «Авито».

В книгу входят Новый завет и псалтырь. Издание, которому больше 100 лет, продавец оценил в 1 миллион рублей.

— Очень редкий экземпляр. Для настоящих ценителей. Не переработанный и не измененный!!! – говорится в объявлении.

Ранее в Кирове выставили на продажу уникальный номер «Комсомольской правды» за 55 тысяч рублей. С тех пор прошло больше месяца, цена упала на 5 тысяч рублей, а покупателя так и не нашлось.