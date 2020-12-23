В Кирове продолжаются поиски родственников неизвестной бабушки

В Кирове продолжаются поиски родных неизвестной пенсионерки, попавшей в Центр кардиологии.

Участники группы поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют информацию по соцсетям. Также они выдвигают предположения, кем может оказаться бабушка.

Так, в группе опубликовали ориентировку на Галину Солянову из Оричевского района. 81-летняя женщина пропала еще в 2018 году и до сих пор не найдена. Внешне она очень похожа на попавшую в больницу пенсионерку. Но, по мнению волонтеров, это все-таки не она.

— Родинки не сходятся с Галиной Петровной и ещё некоторые особенности. — Все версии обязательно проверяются, спасибо за участие! Вместе мы можем больше, — ответила на версию одна из участниц поискового отряда.

Ранее мы писали, что в Кирове пропала 16-летняя школьница в синей куртке.