В Кирове пропала 16-летняя школьница в синей куртке

Дарья Егорова пропала 14 декабря. Девушка ушла из дома в 16 часов и домой не вернулась.
В ориентировке говорится, что пропавшая может находиться в Кирове или в Перми.
Приметы пропавшей:
- рост 155 см
- худощавое телосложение
- каштановые волосы длиной до плеч
- темно-карие глаза
- была одета в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные кроссовки и белый шарф.
Поисковики просят распространить информацию о пропавшей в интернете. Всех, кому известно, где может находиться школьница, просят сообщить в полицию или волонтерам отряда «Лиза Алерт».
Ранее мы писали, что в Кирове пропал мужчина с необычной татуировкой.