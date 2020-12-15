В Кирове пропала 16-летняя школьница в синей куртке

Дарья Егорова пропала 14 декабря. Девушка ушла из дома в 16 часов и домой не вернулась.

В ориентировке говорится, что пропавшая может находиться в Кирове или в Перми.

Приметы пропавшей:

рост 155 см

худощавое телосложение

каштановые волосы длиной до плеч

темно-карие глаза

была одета в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные кроссовки и белый шарф.

Поисковики просят распространить информацию о пропавшей в интернете. Всех, кому известно, где может находиться школьница, просят сообщить в полицию или волонтерам отряда «Лиза Алерт».

Ранее мы писали, что в Кирове пропал мужчина с необычной татуировкой.