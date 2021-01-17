В Кирове произошел взрыв

ЧП случилось в одном из домов в деревне Гнусино 16 января.

Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Злой кировчанин».

Как видно в ролике, после хлопка в недостроенном доме произошло возгорание. В результате происшествия несколько человек получили ожоги.

По неподтвержденным данным, причина происшествия – взрыв бытового газа. Об этом сообщает портал Киров.онлайн со ссылкой на родственника жителей дома. Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее мы писали, что в Вятских Полянах предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме.