В Кирове прошёл митинг в поддержку Навального

На 21 апреля сторонники сидящего в тюрьме Алексея Навального запланировали по всей стране митинги. Обещанной массовости не случилось – так, в Кирове у городской администрации собралось лишь несколько десятков человек. В основном – подростки, выполнявшие роль заводил.

Полиция периодически интересовалась у молодежи, зачем она здесь. Вразумительного ответа, кроме «просто гуляем», впрочем, не получила.

Лозунги, как и во время зимней «сходки», оригинальностью не отличались – всё больше про свободу Навальному. Правда, был один двусмысленный – про то, что ему надо врача))

Основной части митингующих довольно быстро стало скучно. Кто-то даже начал сетовать – почему, мол, митинг не у Макдоналдса, пошли бы туда погреться и перекусить. Самые неуёмные пошли продолжать гуляния на Театральную площадь.

Отметим, что полиция вела себя предельно корректно, и никаких эксцессов не произошло.

Самое очевидное: сегодняшние митинги (в том числе и в Кирове) не были согласованы. То есть, они по факту незаконны. Получается, организаторы изначально знали, что полиция вправе поступить, как того требует закон, и ждали этого. Зато потом интернет заполонили бы фото и видео «жестоких разгонов». Почему бы и нет? Провокации – вполне в духе ФБК.

Дата проведения митингов была выбрана уж очень неудачно. В новостийной повестке – куда более важное послание Президента. Да и в глазах обывателей митингующие будут выглядеть как люди из серии «Я всегда буду против». В том числе, получается, и против мер социальной поддержки и инфраструктурных проектов, о которых сегодня говорил Путин.

Ну и, наконец, массовость. Конечно же, в кавычках. До заявленных организаторами цифр явно не дотянули. Да и откуда возьмётся столько людей? Не секрет, что на сайте ФБК полно ботов и фейковых аккаунтов. Да и прежние акции «за Навального», типа флешмоба с фонариками особого энтузиазма не вызывали.

Вывод очевиден: шум вокруг Навального затихает, и совсем скоро вся волна сойдёт на нет. Финита ля комедия.