В Кирове проведут сезонное обследование автомобильных дорог

Администрация Кирова издала постановление «О проведении сезонного обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений железнодорожных переездов и элементов благоустройства автомобильных дорог».

Сроки обследования — с 26 мая по 22 июня. Им займётся специально созданная комиссия при департаменте городского хозяйства, которую возглавил начальник департамента Дмитрий Печёнкин.

До 30 июня главу администрации города проинформируют о мерах и предложениях по устранению выявленных недостатков.

С документом можно ознакомиться здесь.