В Кирове провели уникальную операцию подростку

Накануне Нового года в детскую областную больницу привезли необычную пациентку. У 14-летней девочки была выявлена огромная киста. Она занимала всю полость и по объему составляла почти 6 литров жидкости.

По словам заведующего хирургией детской областной больницы Виталия Лапшина, девочка пришла в поликлинику и пожаловалась на неспадающую в течение 3 месяцев температуру. А на обследовании у нее нашли кисту. Сама девочка и ее мама даже и не предполагали, каким окажется диагноз.

— Живот не болел, только температура чуть выше 37. Мама записала меня к инфекционисту, потом я сходила на УЗИ, — говорит Настя (имя изменено).

Томография подтвердила первоначальный диагноз, и хирурги приняли решение о немедленной операции.

Огромное новообразование удалили лапароскопическим путем – через небольшие разрезы. Из-за кисты все органы подростка оказалась сдавлены. При этом живота, как можно было бы предположить при такой кисте, у девочки не было.

— Киста распределилась равномерно, она вся ушла вглубь, — сказал врач.

Как добавил хирург, подобный случай — первый за все время его практики. Ранее он уже проводил подобные операции, но в прежних случаях размеры кисты не превышали 1 литра.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Как обещает врач, ждать осталось недолго – после малоинвазивных операций организм восстанавливается быстрее, чем после полостных хирургических вмешательств.

Ранее врачи областного Центра травматологии приживили отрезанный палец кировчанину.