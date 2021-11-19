В Кирове пройдёт экологическая акция #БумБатл

5 декабря в Кирове стартует экологическая акция #БумБатл.

В ней приглашают принять участие образовательные учреждения города. Задача — собрать макулатуру, взвесить её и сфотографировать получившийся результат. Пост необходимо выложить в своей официальной группе в соцсетях и заполнить анкету участника на сайте проекта.

На нём же опубликованы подробные условия участия в мероприятии.

Акция продлится до 20 декабря, а 25 числа будут определены победители. В первую очередь будут учитываться количество собранной макулатуры и лайков.

Лучшие участники получат ценные призы. Кроме того, будет составлен рейтинг самых результативных регионов.