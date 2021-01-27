В Кирове разрешили организовать Кубок мира по альпинизму 

Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, областное правительство ослабило карантинные меры.

Появилось постановление правительства региона о смягчении карантинных мер. Новый документ обрадовал любителей активного отдыха и спорта. Так, теперь разрешается проводить спортивные соревнования, которые включены в единый календарный план межрегиональных, всероссийских состязаний.

Единственное условие — мероприятия организуют на открытом воздухе. Присутствие зрителей допускается. Но тоже есть условие. На трибунах можно занять не больше 30 процентов от всех мест. Зрители должны соблюдать социальную дистанцию.

В постановлении также уточняется, что в Кирове разрешено провести важное событие в мире спорта — Кубок мира по альпинизму. На него съедутся лучшие спортсмены со всего Земного шара. Точная дата, когда наш город превратится в столицу ледолазного спорта, станет известна позже.

Ранее мы сообщали, что кировчанка стала чемпионкой Европы по ледолазанию.

Фото: admkirov.ru