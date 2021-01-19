В Кирове росгвардейцы задержали наркоманов

Два молодых человека и девушка что-то искали возле гаражей.

Несколько дней назад кировчанин сообщил патрулю Росгвардии, что компания молодых людей что-то разыскивает в гаражном кооперативе на Мелькомбинатовском проезде. Когда на место подъехал наряд, он увидел двух мужчин и девушку. Они, заметив росгвардейцев, побросали в сугроб пластиковый пакетик, пипетки и бросились наутек.

Выяснилось, что девушка заказала для себя через интернет наркотическое средство и решила им поделиться, но для этого её спутники должны были помочь найти «закладку».

Следователи изъяли найденный пакет с неизвестным веществом и отправили на анализ криминалистам. Эксперты определили, что вещество, которое искали возле гаражей, действительно наркотик. Компания передана сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Фото: vk.com/club150428796