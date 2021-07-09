В Кирове с опасного балкона убрали ограждения

История с «висящим балконом» получила продолжение: заграждение, пугающее горожан, сняли. Но плиту оставили.

В минувшую субботу мы писали, что в областном центре замечен аварийный балкон. Он располагается на верхнем этаже пятиэтажки на Октябрьском проспекте, 22. В комментариях к снимкам этого объекта развернулось живое обсуждение, мол, он представляет угрозу жителям нижних этажей и прохожим. Кто-то предположил, что пугает горожан висящее заграждение, сама же балконная плита на своем месте.

Сегодня в паблике «Злой Кировчанин» разместили новое фото. Под ним автор благодарит всех за активность и созданный общественный резонанс. Благодаря ему ограждение сняли. Теперь четко видно, что плита на месте. Однако теперь горожане переживают, как бы хозяева квартиры не забыли, что заборчика теперь нет, и не вышли с высоты 5-го этажа.

Одна из комментаторов Галина Яркова сообщила, что балконы вскоре заменят во всем доме в рамках капремонта.

Ранее мы сообщали, что в Котельниче бывшего замдиректора учебного заведения обвиняют в подлоге.