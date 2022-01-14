В Кирове скончалась ветеран минкультуры Нинель Бекоева

В Кирове на 87-м году жизни умерла ветеран министерства культуры Нинель Бекоева. Об этом сообщили в областном ведомстве.

Нинель Александровна работала специалистом экономического отдела регионального управления культуры. Коллеги помнят ее энергичным профессионалом и вместе с тем чутким и тактичным человеком.

Редакция «Кировской правды» выражает свои соболезнования родным умершей.

Ранее мы писали, что в Кирове скончался старейший артист Вятской филармонии Юрий Квятковский. До 98-летия он не дожил одного дня.