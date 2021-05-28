В Кирове сломали еще один чугунный забор

На этот раз от вандалов пострадала ограда на Привокзальной площади.

Пока полиция безуспешно ищет неизвестных «неудачно приложившихся» к чугунному ограждению на набережной Грина, в областном центре случилось новое ЧП с ограждением. На этот раз выломаны два пролета недавно установленного забора на Привокзальной площади.

Как сообщает паблик Киров online, винить в этом прежних вандалов не стоит: в эту ограду влетел автомобилист минувшей ночью. Прохожих рядом не было и кроме забора пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что восстановили сломанные пролеты на набережной Грина.

Фото: vk.com/kirovonline