В Кирове снимут исторический сериал о микрорайоне Коминтерновский

Оказалось, для этого авторы выиграли городской грант «Наш дом – мой Киров».

Планируется съемка серии документальных фильмов «Как все начиналось. История микрорайона Коминтерновский».

Его создатели намерены рассказать о том, какие поселения были на территории современного района 200 лет назад и о том, как появились первые предприятия. В фильме покажут как рос микрорайон Коминтерновский и как он стал частью областного центра.

Все желающие смогут помочь в реализации проекта. В центре местной активности Первомайского района принимаются истории, связанные с микрорайоном: о людях, событиях, мероприятиях и учреждениях, фотографии, видеозаписи из семейных архивов.

— Если вы готовы стать участником съемок, провести экскурсию по микрорайону и рассказать, какие здания и учреждения находились на этой территории в XIX — XX веке, напишите в сообщения группы «ВКонтакте» «Как все начиналось» или позвоните по телефону 44-21-73, — попросили у кировчан авторы проекта.

Ранее мы сообщали, что в Вятскополянском районе ввели режим ЧС из-за сильной засухи.

Фото: admkirov.ru