В Кирове сократилось число жалоб на пробки на проблемных перекрестках

Сотрудники ГИБДД и горадминистрации оценили дорожную ситуацию на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева. Чуть больше недели назад там была скорректирована работа светофора.

Как сообщалось ранее, циклы зеленого и красного сигналов на перекрестке были настроены в зависимости от времени суток. До 10 часов утра увеличена длительность фазы в направлении города, после 10 часов – в сторону Нововятска.

По итогам рейда сменяемость фаз было решено передвинуть на 9 часов утра. Проверяющие отметили, что к этому времени поток машин из города увеличивается. Вместе с тем в отделе транспорта подчеркнули, что количество жалоб на пробки за последнюю неделю уменьшилось в несколько раз.

— Светофоры можно настраивать дистанционно. Мы проводим корректировку по данным мониторинга ГИБДД. За прошедшую неделю число жалоб снизилось в несколько раз, — сообщил глава отдела транспорта Артем Драчков.

Настроены оптимальные циклы работы светофора и на перекрестке улиц Щорса – Производственной. В ГИБДД напомнили кировчанам, что это было сделано для снижения аварийности.

— Одно из предложений, направленных в адрес администрации, — исключить пересечения пешеходного и транспортного потоков, — отметили в ведомстве.

Также для увеличения пропускной способности улицы Ленина городским властям рекомендовано расширить дорогу в районе перекрестка с Современной. Еще в планах – изменение цикла работы вызывных светофоров в Чижах. Это позволит увеличить пропускную способность улицы Ленина.

В отделе транспорта сообщили, что эти работы могут быть проведены уже в следующем году.

Подробнее о проведенных изменениях на дорогах Кирова — в материале «КП».