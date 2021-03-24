В Кирове составили топ-5 самых дорогих частных домов

По данным портала ReState, средняя цена частного дома в Кирове и окрестностях на март 2021 года составляет около 2,5 миллиона рублей. Однако реальные цены сильно отличаются от этой цифры. В результате в Кирове в продаже можно найти дома как за 400-500 тысяч рублей, так и за 20+ миллионов.

Представляем топ-5 самых дорогих домов в Кирове согласно данным портала «Авито».

1-е место – дом на Орловской

Кирпичный дом площадью 670 «квадратов» выставлен на продажу за 49 миллионов рублей. В огороженном дворе имеется место на 2 машины и печь-барбекю.

Однако, как уточняет владелец недвижимости, дом двухквартирный, и квартиры можно купить по отдельности.

2-е и 3-е место разделили еще один дом на Орловской и коттедж на улице Молодой Гвардии. Оба они выставлены на продажу за 25 миллионов рублей.

Площадь обоих 400+ метров. Однако первый из домов продается как дуплекс – купить можно половину дома. В нем есть баня, бассейн и мансарда с бильярдной. Жилых помещений пять.

Второй дом имеет площадь 560 «квадратов» и небольшой – всего 3 сотки – участок. Он состоит из двух трехуровневых квартир и также продается по частям.

На 4-м месте – коттедж в поселке Садаковском.

Дом представлен как эксклюзивный, правда, отапливается он не относительно дешевым газом, а электрокотлом. Площадь дома – 436 квадратных метров, а прилежащий участок – 19 соток. Все удовольствие, включая мебель и технику, оценивается в 22,9 миллиона рублей.

И на почетном 5-м месте – коттедж в поселке Ганино.

Дом площадью 412 квадратных метров сделан из кирпича и находится в конце улицы у леса. В здании имеется тренажерный зал, а на каждом этаже – видеодомофон. Участок – 13 соток. Владелец оценил дом в 20,4 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Кирове продают коттедж в стиле средневекового замка.

Фото: www.avito.ru