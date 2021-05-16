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В Кирове состоится «Ласковый MAY»

Тамара Полыхаева Спорт

Так называется мероприятие, входящее в серию беговых событий в Кировской области в рамках «Вятских холмов». Оно состоится сегодня, 16 мая.

Все, кто собрался принять в нём участие, могут получить стартовый пакет с 8 часов в гостинице Интурист (бывшее помещение центра Вятка-ЭКСПО) на Сурикова, 19.

В Кирове состоится «Ласковый MAY»

Организаторы просят соблюдать правила эпидбезопасности — социальную дистанцию и быть в маске.

Полная программа забега «Ласковый MAY-2021»

08:00 — открытие стартового городка
09:15 — официальное открытие соревнований

Разминки
09:30 — разминка участников на дистанции 300 м и 600 м
10:40 — разминка участников на дистанции 2 км, 5 км, 15 км

Старты
10:00 — старт забега на дистанцию 300 м (девочки)
10:10 — старт забега на дистанцию 300 м (мальчики)
10:20 — старт забега на дистанцию 600 м (девочки)
10:30 — старт забега на дистанцию 600 м (мальчики)

11:00 — старт забега на дистанцию 2 км
11:30 — старт забега на дистанцию 15 км
11:40 — старт забега на дистанцию 5 км

Награждения
11:15 — награждение победителей на дистанции 300 м
11:20 — награждение победителей на дистанции 600 м
12:00 — награждение победителей на дистанции 2 км
13:30 — награждение победителей на дистанции 5 км
13:40 — награждение победителей на дистанции 15 км

13:30 — закрытие финиша

Кстати, из-за этого мероприятия в Кирове общественный транспорт изменит маршруты.

Фото: vk.com/vyatkahills

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Тамара Полыхаева