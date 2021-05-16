В Кирове состоится «Ласковый MAY»

Так называется мероприятие, входящее в серию беговых событий в Кировской области в рамках «Вятских холмов». Оно состоится сегодня, 16 мая.

Все, кто собрался принять в нём участие, могут получить стартовый пакет с 8 часов в гостинице Интурист (бывшее помещение центра Вятка-ЭКСПО) на Сурикова, 19.

Организаторы просят соблюдать правила эпидбезопасности — социальную дистанцию и быть в маске.

Полная программа забега «Ласковый MAY-2021»

08:00 — открытие стартового городка

09:15 — официальное открытие соревнований

Разминки

09:30 — разминка участников на дистанции 300 м и 600 м

10:40 — разминка участников на дистанции 2 км, 5 км, 15 км

Старты

10:00 — старт забега на дистанцию 300 м (девочки)

10:10 — старт забега на дистанцию 300 м (мальчики)

10:20 — старт забега на дистанцию 600 м (девочки)

10:30 — старт забега на дистанцию 600 м (мальчики)

11:00 — старт забега на дистанцию 2 км

11:30 — старт забега на дистанцию 15 км

11:40 — старт забега на дистанцию 5 км

Награждения

11:15 — награждение победителей на дистанции 300 м

11:20 — награждение победителей на дистанции 600 м

12:00 — награждение победителей на дистанции 2 км

13:30 — награждение победителей на дистанции 5 км

13:40 — награждение победителей на дистанции 15 км

13:30 — закрытие финиша

Кстати, из-за этого мероприятия в Кирове общественный транспорт изменит маршруты.

Фото: vk.com/vyatkahills